У Києві затримано іноземця, який зарізав знайомого. ВІДЕО

Під час бійки чоловік вдарив ножем у груди товариша, із яким кілька хвилин тому пив чай на кухні знайомого. Власник квартири, котрий став свідком тяжкого злочину, негайно викликав медиків «швидкої допомоги», але травми чоловіка виявилися смертельними.



Близько 22:00 до чергової частини Дніпровського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення, що на сходах під’їзду будинку на вулиці Азербайджанська знаходиться чоловік із ознаками насильницької смерті. На адресу виїхали слідчо-оперативна група та керівництво поліції району.

Як повідомив начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, на сходовому майданчику правоохоронці виявили тіло невідомого із ножовим пораненням грудної клітини, а у квартирі поряд – двох чоловіків – знайомих потерпілого. З ними поліцейські поспілкувалися у першу чергу.

«Один із чоловіків – власник помешкання, до якого завітали два товариша нібито на чаювання. Однак між гостями виник конфлікт, тож хазяїн попросив їх вийти у коридор і там з’ясовувати відносини. Через деякий час повернувся товариш та повідомив про бійку, тож киянин, коли вийшов у під’їзд і побачив на полу іншого знайомого – викликав лікарів», - відзначив Олександр Петрович.

Тіло 37-річного місцевого мешканця направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Також з місця події експерти вилучили ніж зі слідами бурого кольору та інші речові докази, які долучили до кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

«У порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України ми затримали 34-річного уродженця іншої держави, який у скоєному злочині зізнався. Він розповів про конфлікт, у результаті якого він вихопив ніж та вдарив ним у груди товариша. Повернувшись у квартиру, він викинув ніж у мийку і залишився чекати поліцію», - додав Олександр Кузьмін.

Зараз вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві