У Києві в торгово-офісному центрі загорівся ресторан. ВІДЕО
У Києві в торгово-офісному центрі загорівся ресторан. ВІДЕО
У Києві загорівся торгово-офісний центр на лівому березі поруч з мостом Патона на Дніпровській набережній. Сталось це близько 23 години. Варто наголосити, що в будівлі, де сталась пожежа, завжди багато людей. Адже там не тільки офіси, а й різні розважальні заклади, кафе та ресторани. І саме того вечора відвідувачів було багато. Почалось усе з того, що менеджер одного з закладів Катерина відчула їдкий запах диму…
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