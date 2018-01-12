Смертельна аварія під Києвом. Водій не впорався з керуванням і врізався у дерево. ВІДЕО
Смертельна аварія під Києвом. Водій не впорався з керуванням і врізався у дерево. ВІДЕО
На Ново-Ірпінській трасі водій автомобіля «Hyundai» втратив контроль над своєю машиною та злетів з дороги. Ця ДТП стала для чоловіка фатальною.
Оператор – М.Шинкар
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