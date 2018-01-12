На Харківщині хлопець через сварку з дівчиною влаштував стрілянину. ВІДЕО
На Харківщині хлопець через сварку з дівчиною влаштував стрілянину. ВІДЕО
На Харківщині у селі Дергачі після сварки з дівчиною хлопець влаштував стрілянину. Близько сьомої ранку, поблизу вокзалу розлючений чоловік мало не перестріляв місцевих жителів. До всього він був ще й п’яний. Як з’ясувалось, 24-річний хлопець приїхав до дівчини. Але щось пішло не так, пара посварилась. І чоловік пішов до залізничного вокзалу, а дорогою зробив кілька пострілів з мисливської зброї.
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