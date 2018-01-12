Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
По гарячих слідах правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Це 34 – річний житель Луганської області. Чоловік приїхав у столицю на заробітки. За плечима вже має солідний кримінальний стаж.
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