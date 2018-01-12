В Одесі зайнявся трамвай. Постраждала жінка. ВІДЕО
В Одесі зайнявся трамвай. Постраждала жінка. ВІДЕО
Випадкові очевидці побачили, як на перетині вулиць Торгової та Старопортафранківської із кабіни водія і трамваю на повну валить дим. Під час займання у салоні розпочалася паніка. Одна пасажирка розбила скло, вистрибнула з вікна та зламала ногу.
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