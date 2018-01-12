У Харкові патрульні поліцейські зупинили «Віктора Януковича». ВІДЕО
У Харкові патрульні поліцейські зупинили «Віктора Януковича». ВІДЕО
Чоловік із тяжким серцем, але передав пластиковий документ патрульним. На мить ті спочатку отетеріли - із фото на посвідченні на них дивися президент-втікач Віктор Янукович. Більше – у огляді.
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