У Харкові патрульні поліцейські зупинили «Віктора Януковича». ВІДЕО

Чоловік із тяжким серцем, але передав пластиковий документ патрульним. На мить ті спочатку отетеріли - із фото на посвідченні на них дивися президент-втікач Віктор Янукович. Більше – у огляді.

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