Нацрада пропонує жорстоко карати українських артистів за гастролі в Росії. ВІДЕО

Українці звернулися до Нацради з обуреннями щодо гастролей вітчизняних артистів до Росії. Хоч Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не має на це жодних важелів впливу, та звернулася до представників влади. Нацрада пропонує жорстоко карати українських гастролерів у Росії.