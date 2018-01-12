Нацрада пропонує жорстоко карати українських артистів за гастролі в Росії. ВІДЕО
Нацрада пропонує жорстоко карати українських артистів за гастролі в Росії. ВІДЕО
Українці звернулися до Нацради з обуреннями щодо гастролей вітчизняних артистів до Росії. Хоч Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не має на це жодних важелів впливу, та звернулася до представників влади. Нацрада пропонує жорстоко карати українських гастролерів у Росії.
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