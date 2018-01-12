Поліцейські затримали шахрая, який хотів поцупити у чоловіка 45 тисяч доларів. ВІДЕО

Поліцейські затримали шахрая, який хотів поцупити у чоловіка 45 тисяч доларів. ВІДЕО

23:15 12.01.2018

Кмітливий зловмисник захотів обвести навколо пальця одразу кількох людей. Спочатку він дізнався, що у Голосіївському районі столиці продається приміщення одного із закладів харчування. Шахрай зустрівся із власником приміщення і одразу почав вішати йому на вуха локшину. Мовляв директор має прийти пізніше і скласти договір куплі-продажу, а поки йому потрібно оглянути будівлю. На це треба кілька днів…

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