Поліцейські затримали шахрая, який хотів поцупити у чоловіка 45 тисяч доларів. ВІДЕО

Кмітливий зловмисник захотів обвести навколо пальця одразу кількох людей. Спочатку він дізнався, що у Голосіївському районі столиці продається приміщення одного із закладів харчування. Шахрай зустрівся із власником приміщення і одразу почав вішати йому на вуха локшину. Мовляв директор має прийти пізніше і скласти договір куплі-продажу, а поки йому потрібно оглянути будівлю. На це треба кілька днів…