Київська поліція повідомила деталі розкриття резонансного вбивства на Подолі. ВІДЕО

Між знайомими виник конфлікт, у результаті якого потерпілий отримав колото-різану травму не сумісну з життям. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу стосовно затриманих осіб.

Нагадаємо, днями, близько опівночі, до поліції надійшло повідомлення про виявлення на вулиці Костянтинівській чоловіка з ознаками насильницької смерті. Тоді на місце події виїхали наряди патрульних, слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції.



На розкриття цього злочину були зорієнтовані співробітники карного розшуку Подільського району та столичного главку. Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження. Відтак встановили, що до вбивства чоловіка причетні 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області.

Вже наступної доби після скоєння злочину правопорушників затримали та доставили до управління поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій.

За попередніми даними, в одній з квартир під час вживання алкогольних напоїв у фігурантів виник раптовий конфлікт з потерпілим. Урезультаті 48-річний уродженець Херсонської області отримав колото-різане поранення. Аби приховати сліди злочину, зловмисники витягнули тіло чоловіка з помешкання на вулицю, де його невдовзі помітили сусіди та викликали поліцію.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Готуються матеріали на оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві