На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. ВІДЕО

На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. Змушують підпільно працювати у небезпечних для життя умовах. Крім того, у черговому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Тернопільщині полонили чоловіка та як столичні патрульні б’ють людей.