На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. ВІДЕО
На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. ВІДЕО
На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. Змушують підпільно працювати у небезпечних для життя умовах. Крім того, у черговому випуску «Проти катувань» ви дізнаєтесь, як на Тернопільщині полонили чоловіка та як столичні патрульні б’ють людей.
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