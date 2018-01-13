На Харківщині на Різдво брати вбили чоловіка. ВІДЕО

На Харківщині, у селі Безлюдівка прямісінько у Різдвяну ніч сталося вбивство. До смерті забили чоловіка. Про смерть людини у поліцію заявила його співмешканка. Жінка розповіла, смертельні удари загиблому, нанесли двоє братів. Того вечора вони всі разом святкували Різдво.