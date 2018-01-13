У Києві зупинили скандальне будівництво. ВІДЕО
У Києві зупинили скандальне будівництво. ВІДЕО
Три роки тривали суперечки між активістами та забудовниками. Перші казали, що це звичайне захоплення міської території, інші – все законно. Розсудити їх вдалося лише зараз. На місці побували прокурори, поліцейські та мер Віталій Кличко…
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