У Києві зупинили скандальне будівництво. ВІДЕО

У Києві зупинили скандальне будівництво. ВІДЕО

21:45 13.01.2018

Три роки тривали суперечки між активістами та забудовниками. Перші казали, що це звичайне захоплення міської території, інші – все законно. Розсудити їх вдалося лише зараз. На місці побували прокурори, поліцейські та мер Віталій Кличко…

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