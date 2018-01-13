У поліції навели статистику розкриття вбивств за 20 років. ВІДЕО
У поліції навели статистику розкриття вбивств за 20 років. ВІДЕО
У відповідь на критику роботи правоохоронців і чиленні заяви, що в Україні зараз з криміналом гірше ніж в 90- перший заступник Голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін у Фейсбук оприлюднив статистику. Це вбивства та кількість їх розкриття, які трапилися в Україні протягом 20 років.
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