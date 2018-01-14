У Харкові лікар-онколог зробив смертельну ін'єкцію власному зятю. ВІДЕО

Комінтернівський районний суд м. Харкова підтримав позицію Харківської місцевої прокуратури №5 та визнав винним 60-річного лікаря-онколога в умисному вбивстві свого зятя (ч.1 ст. 115 КК України)

Як повідомила процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор Слобідського відділу місцевої прокуратури Вікторія Тугайбей, суд призначив обвинувачуваному покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Прокуратура довела, що у лютому 2015 року у вечірній час зловмисник прийшов до квартири, де проживала його донька разом з дитиною та чоловіком. Вдома нікого не було. Донька з дитиною поїхала у справах. Її чоловік ще не повернувся з роботи. Тесть відкрив двері своїми ключами та зайшов до приміщення. Там він переодягнувся у старий непримітний одяг та пішов чекати на приїзд зятя біля гаражу.

На той час подружжя конфліктувало і збиралося розлучатися. Між зятем та батьком дружини відносини теж значно погіршилися.

"Коли зять вийшов з машини, зловмисник вколов йому у праве стегно голку зі шприцом та ввів медичний препарат. Чоловіку стало зле. За кілька хвилин до своєї смерті він встиг зателефонувати братові та повідомити, що тесть зробив йому ін’єкцію в ногу. Відповідно до висновків експертів причиною смерті 40-річного чоловіка стала сердечно-легенева недостатність. Це могло статися внаслідок дії міорелаксантів. Зокрема, лікарського засобу "Ардуан", який вводять пацієнтам при переведенні їх на штучне дихання і, якщо після введення препарату не підключити апарат штучного дихання, людина помирає", - розповіла В. Тугайбей.

У ході слідства встановлено, що тесть - практикуючий лікар-онколог мав доступ до подібних лікарських засобів та заздалегідь готувався до вбивства. Після скоєння злочину він намагався знищити сліди злочину, а вбивство видати за природну смерть чоловіка. Крім того, переконавшись, що зять не подає ознак життя, він перетягнув тіло у безлюдне погано освітлюване місце, щоб його не відразу помітили перехожі.

Обвинувачуваний свою вину не визнав.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області