У Харкові лікар-онколог зробив смертельну ін'єкцію власному зятю. ВІДЕО

У Харкові лікар-онколог зробив смертельну ін'єкцію власному зятю. ВІДЕО

19:00 14.01.2018
Комінтернівський районний суд м. Харкова підтримав позицію Харківської місцевої прокуратури №5 та визнав винним 60-річного лікаря-онколога в умисному вбивстві свого зятя (ч.1 ст. 115 КК України)
Як повідомила процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор Слобідського відділу місцевої прокуратури Вікторія Тугайбей, суд призначив обвинувачуваному покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
 
Прокуратура довела, що у лютому 2015 року у вечірній час зловмисник прийшов до квартири, де проживала його донька разом з дитиною та  чоловіком. Вдома нікого не було. Донька з дитиною поїхала у справах. Її чоловік ще не повернувся з роботи. Тесть відкрив двері своїми ключами та зайшов до приміщення. Там він переодягнувся у старий непримітний одяг та пішов чекати на приїзд зятя біля гаражу.
 
На той час подружжя конфліктувало і збиралося розлучатися. Між зятем та батьком дружини відносини теж значно погіршилися.
 
"Коли зять  вийшов з машини,  зловмисник вколов йому у праве стегно голку зі шприцом та ввів медичний препарат. Чоловіку стало зле. За кілька хвилин до своєї смерті він встиг зателефонувати братові та повідомити, що тесть зробив йому ін’єкцію в ногу. Відповідно до висновків експертів причиною смерті 40-річного чоловіка стала сердечно-легенева недостатність. Це могло статися внаслідок дії міорелаксантів. Зокрема, лікарського засобу "Ардуан", який вводять пацієнтам при переведенні їх на штучне дихання і, якщо після введення препарату не підключити апарат штучного дихання, людина помирає", - розповіла В. Тугайбей.
 
У ході слідства встановлено, що тесть - практикуючий лікар-онколог мав доступ до подібних лікарських засобів та заздалегідь готувався до вбивства. Після скоєння злочину він намагався знищити сліди злочину, а вбивство видати за природну смерть чоловіка. Крім того, переконавшись, що зять не подає ознак життя, він перетягнув тіло у безлюдне погано освітлюване місце, щоб його не відразу помітили перехожі.
 
Обвинувачуваний свою вину не визнав.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО
В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО
14.01.2018 | 22:30
У Києві обікрали церкву, винесли розп’яття та Євангеліє. ВІДЕО
У Києві обікрали церкву, винесли розп’яття та Євангеліє. ВІДЕО
14.01.2018 | 21:45
Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
14.01.2018 | 21:30
На Харківщині чоловіка затримано за безжальне вбивство матері. ВІДЕО
На Харківщині чоловіка затримано за безжальне вбивство матері. ВІДЕО
14.01.2018 | 21:00
Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати. ВІДЕО
Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати. ВІДЕО
14.01.2018 | 20:30
У Харкові судитимуть батьків, які закатували власну дитину на смерть. ВІДЕО
У Харкові судитимуть батьків, які закатували власну дитину на смерть. ВІДЕО
14.01.2018 | 20:00
На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на 3 мільйони гривень. ВІДЕО
На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на 3 мільйони гривень. ВІДЕО
14.01.2018 | 19:30
У Харкові лікар-онколог зробив смертельну ін'єкцію власному зятю. ВІДЕО
У Харкові лікар-онколог зробив смертельну ін'єкцію власному зятю. ВІДЕО
14.01.2018 | 19:00
У поліції навели статистику розкриття вбивств за 20 років. ВІДЕО
У поліції навели статистику розкриття вбивств за 20 років. ВІДЕО
13.01.2018 | 22:30
У Києві зупинили скандальне будівництво. ВІДЕО
У Києві зупинили скандальне будівництво. ВІДЕО
13.01.2018 | 21:45
У поліції заявляють, що розкрили вбивство Ірини Ноздровської. ВІДЕО
У поліції заявляють, що розкрили вбивство Ірини Ноздровської. ВІДЕО
13.01.2018 | 21:30
Київська поліція повідомила деталі розкриття резонансного вбивства на Подолі. ВІДЕО
13.01.2018 | 21:00
На українському кордоні почав діяти біометричний контроль для іноземців. ВІДЕО
На українському кордоні почав діяти біометричний контроль для іноземців. ВІДЕО
13.01.2018 | 20:30
На Херсонщині співмешканець жінки зґвалтував її 3-річну дитину. ВІДЕО
На Херсонщині співмешканець жінки зґвалтував її 3-річну дитину. ВІДЕО
13.01.2018 | 20:00
На Харківщині на Різдво брати вбили чоловіка. ВІДЕО
На Харківщині на Різдво брати вбили чоловіка. ВІДЕО
13.01.2018 | 19:30
На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. ВІДЕО
На Харківщині у колонії в’язнів використовують, як рабів. ВІДЕО
13.01.2018 | 11:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба штрафувати або ввести кримінальну відповідальність для артистів, які виступають в РФ?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.