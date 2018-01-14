Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати. ВІДЕО
Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати. ВІДЕО
Підліткова агресія. Часом вона знаходить вихід через банальні суперечки із однолітками, а часом підштовхує неповнолітніх до злочинів, які навіть дорослих вражають своєю жорстокістю. Більше у сюжеті.
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14.01.2018 | 19:00
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13.01.2018 | 21:45
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13.01.2018 | 21:30
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13.01.2018 | 21:00
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13.01.2018 | 20:30
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