Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
По гарячих слідах правоохоронці затримали ймовірного вбивцю. Це 34 – річний житель Луганської області. Чоловік приїхав у столицю на заробітки. За плечима вже має солідний кримінальний стаж.
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14.01.2018 | 19:00
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13.01.2018 | 22:30
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13.01.2018 | 21:45
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13.01.2018 | 21:30
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13.01.2018 | 21:00
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13.01.2018 | 20:30
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13.01.2018 | 20:00
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