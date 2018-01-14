На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на 3 мільйони гривень. ВІДЕО
На Дніпропетровщині поліцейські вилучили наркотиків на 3 мільйони гривень. ВІДЕО
У місті Жовті Води Дніпропетровської області поліцейські днями вилучили в чоловіка наркотиків на 3 мільйона гривень. 37-ми річний чолов’яга продавав травичку поки до його дому не прийшли слідчі з обшуками.
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13.01.2018 | 20:30
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