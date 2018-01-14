У Києві обікрали церкву, винесли розп’яття та Євангеліє. ВІДЕО
У Києві обікрали церкву, винесли розп’яття та Євангеліє. ВІДЕО
У Святошинському районі Києва обікрали церкву. З храму невідомі винесли навісні конвектори, обігрівачі та газову колонку. Зловмисники забрали навіть розп’яття, Євангеліє та чимало іншої церковної атрибутики, повідомляють на своєму сайті Київська Митрополія Української Православної Церкви.
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