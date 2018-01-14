В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО
В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО
Стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального та гендерного насилля в зоні АТО. За даними Східноукраїнського центру громадських ініціатив кожна третя жінка і кожен четвертий чоловік з тих, які були в полоні на Донбасі, постраждали або ж стали свідками сексуального насильства. Та, не дивлячись на таку невтішну статистику, в Україні як і раніше проблема замовчується.
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13.01.2018 | 21:00
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13.01.2018 | 20:30
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