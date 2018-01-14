В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО

Стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального та гендерного насилля в зоні АТО. За даними Східноукраїнського центру громадських ініціатив кожна третя жінка і кожен четвертий чоловік з тих, які були в полоні на Донбасі, постраждали або ж стали свідками сексуального насильства. Та, не дивлячись на таку невтішну статистику, в Україні як і раніше проблема замовчується.