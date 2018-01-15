СБУ викрила на хабарництві групу патрульних поліцейських Харківщини. ВІДЕО

СБУ викрила на хабарництві групу патрульних поліцейських Харківщини. ВІДЕО

22:00 15.01.2018

У Харкові співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури, за сприяння керівництва Управління патрульної поліції та у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки поліції викрили на хабарах групу патрульних поліцейських.

Оперативники спецслужби встановили, що діючі працівники Управління патрульної поліції організували механізм систематичного вимагання грошей з водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху. Як посередника патрульні залучили водія таксі.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факти отримання учасниками групи хабарів від місцевих мешканців.

Співробітники СБ України затримали трьох поліцейських після отримання чергового хабара від водія у розмірі понад двадцять тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

У Харкові співробітники СБ України під процесуальним керівництвом прокуратури, за сприяння керівництва Управління патрульної поліції та у взаємодії з підрозділом внутрішньої безпеки поліції викрили на хабарах групу патрульних поліцейських.

Оперативники спецслужби встановили, що діючі працівники Управління патрульної поліції організували механізм систематичного вимагання грошей з водіїв за нібито порушення правил дорожнього руху. Як посередника патрульні залучили водія таксі.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували факти отримання учасниками групи хабарів від місцевих мешканців.

Співробітники СБ України затримали трьох поліцейських після отримання чергового хабара від водія у розмірі понад двадцять тисяч гривень.

Кримінальне провадження здійснюється за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/4275#.6USEHIeY.dpbs

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