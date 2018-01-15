У Боярці чоловік звинувачує дитячого хірурга, що той був на робочому місці нетверезий. ВІДЕО
У Боярці чоловік звинувачує дитячого хірурга, що той був на робочому місці нетверезий. ВІДЕО
Чоловік вирішив не спокушати долю, і свою хвору дитину лікарю показувати відмовився. Натомість зняв 78-річного хірурга на відео та викликав поліцейських. Більше – у сюжеті.
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