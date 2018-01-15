У Дніпрі маршрутка влетіла в електроопору. ВІДЕО

У Дніпрі сталась ДТП за участі маршрутного таксі. Від передньої частини машини майже нічогісінько не залишилось! З самого рання автобус виїхав на свій маршрут. Рухався Запорізьким шосе. Аж раптом водій не впорався з керуванням і на швидкості влетів в електроопору…

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