У Хмельницькому рятувальники гасили пожежу у лотерейному закладі. ВІДЕО

Все сталося пізно вночі, навіть ближче до ранку – о четвертій годині. Адреса – вулиця Кам’янецька…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві іноземця підозрюють у вбивстві…

У Харкові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки…

У Сумській області затримали крадіїв…