У Хмельницькому рятувальники гасили пожежу у лотерейному закладі. ВІДЕО
У Хмельницькому рятувальники гасили пожежу у лотерейному закладі. ВІДЕО
Все сталося пізно вночі, навіть ближче до ранку – о четвертій годині. Адреса – вулиця Кам’янецька…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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