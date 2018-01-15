Одеському депутату, який давав хабар працівнику НАБУ, оголосили про підозру. ВІДЕО

500 тисяч доларів працівникові Національного антикорупційного бюро намагались дати депутат Одеської міської ради та його поплічник. Ця новина сколихнула всю країну ще в листопаді 2017 року. Ще б пак – це неабияка зухвалість – пропонувати гроші керівнику одного із підрозділів НАБУ, людині, яка власне бореться з корупцією та хабарництвом в країні. А зараз стало відомо – депутату та його підлеглому повідомлено про підозру.

Не тільки це....також в огляді Хабар News дивіться….

На Рівненщині затримали на хабарі старшого офіцера одного з військових комісаріатів

На Житомирщині керівники залізничної станції погрожували підлеглому

У Харкові патрульні вимагали гроші від водіїв