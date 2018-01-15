Одеському депутату, який давав хабар працівнику НАБУ, оголосили про підозру. ВІДЕО

Одеському депутату, який давав хабар працівнику НАБУ, оголосили про підозру. ВІДЕО

21:45 15.01.2018

500 тисяч доларів працівникові Національного антикорупційного бюро намагались дати депутат Одеської міської ради та його поплічник. Ця новина сколихнула всю країну ще в листопаді 2017 року. Ще б пак – це неабияка зухвалість – пропонувати гроші керівнику одного із підрозділів НАБУ, людині, яка власне бореться з корупцією та хабарництвом в країні. А зараз стало відомо – депутату та його підлеглому повідомлено про підозру. 

Не тільки це....також в огляді Хабар News дивіться….

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