Аброськін наполягає дати більше повноважень поліцейським. ВІДЕО

Наполягає дати більше повноважень правоохоронцям і заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Щоправда, він, як головний аргумент називає, неконтрольований потік зброї із зони АТО. Каже, - треба тимчасово розширити повноваження поліцейських, щоб побороти незаконний вивіз зброї з Донбасу на мирну територію України.