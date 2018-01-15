Аброськін наполягає дати більше повноважень поліцейським. ВІДЕО
Аброськін наполягає дати більше повноважень поліцейським. ВІДЕО
Наполягає дати більше повноважень правоохоронцям і заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін. Щоправда, він, як головний аргумент називає, неконтрольований потік зброї із зони АТО. Каже, - треба тимчасово розширити повноваження поліцейських, щоб побороти незаконний вивіз зброї з Донбасу на мирну територію України.
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