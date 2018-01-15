Президент підписав Указ щодо захисту прав дітей-сиріт в Україні. ВІДЕО

В Україні посилили захист прав дітей-сиріт. Президент України Петро Порошенко підписав такий довгоочікуваний Указ про першочергові заходи для захисту прав дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування. Окремий акцент у своєму Указі Президент зробив на створенні патронатних сімей. Більше дивіться у сюжеті.