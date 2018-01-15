Правозахисники закликають не ухвалювати закон про статус ОРДЛО. ВІДЕО

Таблицю із поправками до законопроекту не публікували понад півтора місяці. І це викликало неабияке занепокоєння правозахисників. Адже не маючи доступу до фактичного тексту документа, люди могли замість обіцяних положень отримати кота в мішку. І як з’ясувалося, тривоги були не безпідставними. Детальніше – у сюжеті.