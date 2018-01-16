У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО

У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО

00:02 16.01.2018

Співробітники Служби безпеки України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України, у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир».

Оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані «охоронні послуги» Запорізькій Єпархії Української православної церкви. Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО
У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО
16.01.2018 | 00:02
Правозахисники закликають не ухвалювати закон про статус ОРДЛО. ВІДЕО
Правозахисники закликають не ухвалювати закон про статус ОРДЛО. ВІДЕО
15.01.2018 | 23:15
Президент підписав Указ щодо захисту прав дітей-сиріт в Україні. ВІДЕО
Президент підписав Указ щодо захисту прав дітей-сиріт в Україні. ВІДЕО
15.01.2018 | 22:45
Аброськін наполягає дати більше повноважень поліцейським. ВІДЕО
Аброськін наполягає дати більше повноважень поліцейським. ВІДЕО
15.01.2018 | 22:15
СБУ викрила на хабарництві групу патрульних поліцейських Харківщини. ВІДЕО
СБУ викрила на хабарництві групу патрульних поліцейських Харківщини. ВІДЕО
15.01.2018 | 22:00
Одеському депутату, який давав хабар працівнику НАБУ, оголосили про підозру. ВІДЕО
Одеському депутату, який давав хабар працівнику НАБУ, оголосили про підозру. ВІДЕО
15.01.2018 | 21:45
У Хмельницькому рятувальники гасили пожежу у лотерейному закладі. ВІДЕО
У Хмельницькому рятувальники гасили пожежу у лотерейному закладі. ВІДЕО
15.01.2018 | 21:15
В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
15.01.2018 | 20:45
У Дніпрі маршрутка влетіла в електроопору. ВІДЕО
У Дніпрі маршрутка влетіла в електроопору. ВІДЕО
15.01.2018 | 20:15
У Боярці чоловік звинувачує дитячого хірурга, що той був на робочому місці нетверезий. ВІДЕО
У Боярці чоловік звинувачує дитячого хірурга, що той був на робочому місці нетверезий. ВІДЕО
15.01.2018 | 19:50
В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО
В Україні стартувала друга хвиля кампанії проти сексуального насилля в зоні АТО. ВІДЕО
14.01.2018 | 22:30
У Києві обікрали церкву, винесли розп’яття та Євангеліє. ВІДЕО
У Києві обікрали церкву, винесли розп’яття та Євангеліє. ВІДЕО
14.01.2018 | 21:45
Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
Чоловік, який був під домашнім арештом, підозрюється у вбивстві. ВІДЕО
14.01.2018 | 21:30
На Харківщині чоловіка затримано за безжальне вбивство матері. ВІДЕО
На Харківщині чоловіка затримано за безжальне вбивство матері. ВІДЕО
14.01.2018 | 21:00
Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати. ВІДЕО
Злочини неповнолітніх: що їх провокує та чи варто за це карати. ВІДЕО
14.01.2018 | 20:30
У Харкові судитимуть батьків, які закатували власну дитину на смерть. ВІДЕО
У Харкові судитимуть батьків, які закатували власну дитину на смерть. ВІДЕО
14.01.2018 | 20:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба штрафувати або ввести кримінальну відповідальність для артистів, які виступають в РФ?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.