Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України. ВІДЕО

Обмін полоненими повинен продовжуватись. Україна не має права зупинятись на досягнутому і вже найближчим часом розпочнеться наступний етап звільнення заручників з ОРДЛО. Як саме?! Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України.