Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України. ВІДЕО
Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України. ВІДЕО
Обмін полоненими повинен продовжуватись. Україна не має права зупинятись на досягнутому і вже найближчим часом розпочнеться наступний етап звільнення заручників з ОРДЛО. Як саме?! Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України.
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