У Києві на кір захворіли 87 людей. ВІДЕО

У Києві на кір захворіли 87 людей. ВІДЕО

10:00 16.01.2018

Кір продовжує бути темою номер один в Українв. Інфекція не обійшла стороною Київську, Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Одеську та Дніпропетровську області. Зокрема у Львові уже 74 хворих. З них 49 – діти. У Чернівецький області з початку року лікарі зафіксували 178 випадків підхоплення вірусу. В Одеській області від ускладнень хвороби вже померли шестеро людей, в тому числі 4 дітей. Там вже готові переходити на онлайн-навчання тих школярів, в кого немає щеплення від кору. Щодо ситуації у столиці - тут захворіли на кір 87 людей. Більшість з них діти. Найвища кількість хворих - діти від 5 до 9 років. Директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург розповіла - у Києві тенденція захворюваності на кір потрохи йде на спад.  

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