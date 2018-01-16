СБУ викрила шпигунів, які слідкували за власниками мобільних телефонів. ВІДЕО

Служба безпеки «закрутила гайки» хакерам-шпигунам. Вони з різних міст України перехоплювали розмови людей з мобільних, СМС та ММС повідомлення, фіксували місцеперебування абонента, знімали спілкування через популярні месенджери та електронну пошту. Свої такі собі послуги, інформацію про людей, вони продавали через веб-ресурси, які самі створили.