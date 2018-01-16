ДТП у Києві, лоб-у-лоб зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО
ДТП у Києві, лоб-у-лоб зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО
У Києві в Солом’янському районі лоб-у-лоб зіштовхнулись два легковики. Аварія сталася у ранкову годину пік. Водій Сузукі, кажуть очевидці збирався повернути ліворуч, однак не пропустив зустрічну Альва-Ромео.
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