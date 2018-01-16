У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. ВІДЕО
У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. ВІДЕО
У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. Невідомо з якою жорстокістю він бив цивільну дружину, що та так і не отямилась. Але згодом, чоловік схоже таки оговтався. Бо сам зателефонував до поліції і повідомив – загинула дружина.
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