У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. ВІДЕО

У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. Невідомо з якою жорстокістю він бив цивільну дружину, що та так і не отямилась. Але згодом, чоловік схоже таки оговтався. Бо сам зателефонував до поліції і повідомив – загинула дружина.