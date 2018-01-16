ДТП у Києві: на Південному мосту вантажівка протаранила мікроавтобус. ВІДЕО

ДТП у Києві: на Південному мосту вантажівка протаранила мікроавтобус. ВІДЕО

07:00 16.01.2018

Київ. Початок Південного мосту. По обіді у напрямку проспекту Бажана тут трапилася серйозна автопригода. Вантажівка «Нової пошти» зіштовхнулася з мікроавтобусом «Ford». Наші репортери, поспілкувавшись з поліцейськими на місці ДТП, дізналися, хто, за попередніми даними, спровокував аварію. Подробиці у сюжеті. 

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