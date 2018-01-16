У Миколаєві не поділили дорогу два авто – Форд та Хюндай. ВІДЕО
У Миколаєві не поділили дорогу два авто – Форд та Хюндай. ВІДЕО
Все сталося прямісінько у центрі міста. Перехрестя вулиць Спаської та Лягіна. Саме тут не поділили дорогу дві автівки – Форд та Хюндай.
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