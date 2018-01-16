У Харкові патрульні вимагали гроші від водіїв. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Харкові патрульні вимагали гроші від водіїв. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

09:20 16.01.2018

У Харкові, тільки вдумаТИСЬ, вимагали гроші від водіїв поліцейські. Патрульні зупиняли місцевих водіїв та просто вигадували порушення для них. Ясна річ, чимало кермувальників губились і так би мовити велись на аферу. Бо ж перед ними стояла людина з органів, правоохоронець у формі. Та вочевидь не дуже принциповий. Закрити очі на порушення правил дорожнього руху поліцейські згоджувались – тільки от за гроші. Про таку роботу харківських полісменів дізнались в СБУ.

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