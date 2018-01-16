У Харкові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки. ВІДЕО
У Харкові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки. ВІДЕО
Там о п’ятій вечора спалахнула комора на першому поверсі. Вогонь охопив старі меблі та різноманітний непотріб. Сильний дим швидко почав розповсюджуватися угору.
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