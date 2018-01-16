У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу, один загинув. ВІДЕО
У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу, один загинув. ВІДЕО
О 14:06 до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпро, в районі розважально-оздоровчого комплексу “Бочка”.
Подія сталася за 150 метрів від берега.
Зі слів випадкових свідків, двоє друзів прямували по Дніпру вздовж берега, коли крига не витримала і вони обоє опинилися у воді. Рибалки, які були неподалік від місця події, по телефону «101» повідомили рятувальників та водночас прийшли на допомогу потерпілим.
За викликом на місце події було направлено рятувальників 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, водолазів з аварійно-рятувального загону спецпризначення, а також водолазів Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби.
Проте, ще до появи на місці події співробітників ДСНС, рибалкам, які поповзом дісталися ополонки за допомогою гілок, вдалось врятувати 17-річного хлопця. Його 16-річного товариша, який зник під водою врятувати не вдалося.
Тіло загиблого через сорок хвилин пошуків було піднято на поверхню рятувальниками 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітниками міської комунальної аварійно-рятувальної служби.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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