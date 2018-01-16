У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу, один загинув. ВІДЕО

У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу, один загинув. ВІДЕО

19:00 16.01.2018

О 14:06 до оперативно-координаційного центру Управління надійшла інформація про двох хлопців, які провалилися під кригу на річці Дніпро, в районі розважально-оздоровчого комплексу “Бочка”.

Подія сталася за 150 метрів від берега.

Зі слів випадкових свідків, двоє друзів прямували по Дніпру вздовж берега, коли крига не витримала і вони обоє опинилися у воді. Рибалки, які були неподалік від місця події, по телефону «101» повідомили рятувальників та водночас прийшли на допомогу потерпілим.

За викликом на місце події було направлено рятувальників 2-ї державної пожежно-рятувальної частини, водолазів з аварійно-рятувального загону спецпризначення, а також водолазів Черкаської міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

Проте, ще до появи на місці події співробітників ДСНС, рибалкам, які поповзом дісталися ополонки за допомогою гілок, вдалось врятувати 17-річного хлопця. Його 16-річного товариша, який зник під водою врятувати не вдалося.

Тіло загиблого через сорок хвилин пошуків було піднято на поверхню рятувальниками 2-ї державної пожежно-рятувальної частини та співробітниками міської комунальної аварійно-рятувальної служби.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У сутичках біля ВР постраждав один поліцейський. ВІДЕО
У сутичках біля ВР постраждав один поліцейський. ВІДЕО
16.01.2018 | 19:50
Під час пожежі на Київщині врятовані троє дорослих та троє дітей. ВІДЕО
Під час пожежі на Київщині врятовані троє дорослих та троє дітей. ВІДЕО
16.01.2018 | 19:30
У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу, один загинув. ВІДЕО
У Черкасах двоє підлітків провалилися під кригу, один загинув. ВІДЕО
16.01.2018 | 19:00
Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України. ВІДЕО
Петро Порошенко помилує жінку, яка скоїла серйозний злочин проти України. ВІДЕО
16.01.2018 | 10:20
У Києві на кір захворіли 87 людей. ВІДЕО
У Києві на кір захворіли 87 людей. ВІДЕО
16.01.2018 | 10:00
СБУ викрила шпигунів, які слідкували за власниками мобільних телефонів. ВІДЕО
16.01.2018 | 09:40
У Харкові патрульні вимагали гроші від водіїв. ВІДЕО
У Харкові патрульні вимагали гроші від водіїв. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
16.01.2018 | 09:20
ДТП у Києві, лоб-у-лоб зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО
ДТП у Києві, лоб-у-лоб зіштовхнулись два легковики. ВІДЕО
16.01.2018 | 09:00
У Миколаєві не поділили дорогу два авто – Форд та Хюндай. ВІДЕО
У Миколаєві не поділили дорогу два авто – Форд та Хюндай. ВІДЕО
16.01.2018 | 07:40
У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. ВІДЕО
У Києві чоловік до смерті забив співмешканку. ВІДЕО
16.01.2018 | 07:20
ДТП у Києві: на Південному мосту вантажівка протаранила мікроавтобус. ВІДЕО
ДТП у Києві: на Південному мосту вантажівка протаранила мікроавтобус. ВІДЕО
16.01.2018 | 07:00
У Києві безжально зарізали чоловіка, вбивство розкрито. ВІДЕО
16.01.2018 | 06:45
У Харкові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки. ВІДЕО
У Харкові від вогню врятували 30 жителів багатоповерхівки. ВІДЕО
16.01.2018 | 06:30
У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО
У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО
16.01.2018 | 00:02
Правозахисники закликають не ухвалювати закон про статус ОРДЛО. ВІДЕО
Правозахисники закликають не ухвалювати закон про статус ОРДЛО. ВІДЕО
15.01.2018 | 23:15
Президент підписав Указ щодо захисту прав дітей-сиріт в Україні. ВІДЕО
Президент підписав Указ щодо захисту прав дітей-сиріт в Україні. ВІДЕО
15.01.2018 | 22:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Підводні камені реінтеграції окупованої частини Донбасу
15.12.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Казус Саакашвілі: політики вбивають право
13.12.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба штрафувати або ввести кримінальну відповідальність для артистів, які виступають в РФ?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.