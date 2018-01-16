Вбивство у Києві: на Троєщині 28-річному чоловіку проломили голову. ВІДЕО

Вбивство у Києві: на Троєщині 28-річному чоловіку проломили голову. ВІДЕО

22:00 16.01.2018

Близько опівночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про мертвого чоловіка у квартирі на проспекті Маяковського.

Слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка виїхала за викликом, виявила 28-річного чоловіка із відкритою черепно-мозковою травмою, гематомами та переломом пальця руки. Правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали місцевих мешканців. Попередньо поліцейські встановили: молодика вбив 58-річний родич його співмешканки.

Цивільний чоловік сестри деякий час мешкав у квартирі, яка належала їй з братом. Чоловіки періодично сварилися: побут, гроші, сімейні конфлікти… Цього вечора молодшого знайшли мертвим.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголосили йому підозру у вчиненні умисного вбивства. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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