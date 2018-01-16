На Україну очікують сильні хуртовини. ВІДЕО

Сильні снігопади вкрили західні регіони та Одеську область. Через високі снігові перемети на дорогах та потужний вітер там значно ускладнився транспортний зв’язок. Вантажівкам та іншим великогабаритним машинам наразі тимчасово закрили в’їзд до Одеси. Обмеження діятимуть до моменту покращення погодних умов. А от міський електротранспорт поки що працює в штатному режимі. Працівники відділу безпеки руху контролюють всі спуски та підйоми, трамвайне полотно постійно розчищають. Крім того, у місті чергують спеціальні вишки для оперативного ремонту можливих обривів мереж. Негода ж на цьому зупинятися не збирається. За даними Українського гідрометеорологічного центру вже завтра значне ускладнення погодних умов очікується на території більшості областей країни. Очікуються дуже сильні хуртовини, снігові бурани, сильні дощі та мокрий сніг, який подекуди може випасти до 40 см.