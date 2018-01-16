У Києві на центральній вулиці автівка влетіла у дерево. ВІДЕО

В цей час на зупинці людно. Страшно уявити, скільки б могло бути постраждалих як би машину не зупинило дерево. Автомобіль вилетів за межі проїжджої частини. Від удару автівку сильно зім’яло. Уламки дерева розлетілися дорогою.

І не лише це в огляді ДТП…

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