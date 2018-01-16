У Черкасах під лід провалилися двоє підлітків: одного врятувати не вдалося. ВІДЕО
У Черкасах під лід провалилися двоє підлітків: одного врятувати не вдалося. ВІДЕО
Вже не перший день Україною тримаються справжні зимові морози. І дехто, попри холод, береться використати їх на свою користь. Так на замерзлих водоймах та річках можна побачити десятки рибалок. Вистачає тут і просто жвавої молоді, яка охоче прогулюється льодовою поверхнею. І, на жаль, часто нехтує правилами безпеки. У Черкасах двоє підлітків 16 та 17 років йшли вздовж Дніпром. До берега було ніби не так і далеко – 150 метрів. Але раптом лід не витримав і обоє хлопців шубовснули у крижану воду. Більше у сюжеті.
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