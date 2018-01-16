Скандал на Київщині: чи був педіатр на робочому місці п’яним? ВІДЕО
Скандал на Київщині: чи був педіатр на робочому місці п’яним? ВІДЕО
Місто Боярка, що на Київщині. Там місцевий житель через «Facebook» змусив виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун втрутитися у ситуацію. Володимир Родіков у соцмережі розповів про свій візит до лікарні - як від дитячого хірурга на робочому місці несло перегаром.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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