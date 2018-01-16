Скандал на Київщині: чи був педіатр на робочому місці п’яним? ВІДЕО

Місто Боярка, що на Київщині. Там місцевий житель через «Facebook» змусив виконуючу обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун втрутитися у ситуацію. Володимир Родіков у соцмережі розповів про свій візит до лікарні - як від дитячого хірурга на робочому місці несло перегаром.

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

Як керівник Головного сервісного центру МВС реагує на пости громадян…

Скандал на АЗС «ОККО» у Самборі.