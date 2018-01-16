Валерія Лутковська хоче зустрітися із затриманими українськими прикордонникам в Росії. ВІДЕО

Навідатись до арештованих у Москві українських прикордонників Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня має намір Уповноважена Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. З прохання допомогти організувати таку зустріч вона звернулась до російського омбудсмена. На офіційному сайті Уповноваженої вже оприлюднено відкритий лист Валерії Лутковської до Тетяни Москалькової. Взамін український омбудсмен пропонує російській стороні перевірити, як утримують в Херсонському СІЗО військових з Росії.