«Freedom house» назвала Україну частково вільною. ВІДЕО
«Freedom house» назвала Україну частково вільною. ВІДЕО
Міжнародна правозахисна організація «Freedom house» оприлюднила рейтинг свободи у 2018 році. Так, Україна вважається лише частково вільною країною! Як і рік тому, наша держава отримала рейтинг свободи 3, де 1 – найбільш вільна, а 7 – найменш вільна.
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