«Freedom house» назвала Україну частково вільною. ВІДЕО

Міжнародна правозахисна організація «Freedom house» оприлюднила рейтинг свободи у 2018 році. Так, Україна вважається лише частково вільною країною! Як і рік тому, наша держава отримала рейтинг свободи 3, де 1 – найбільш вільна, а 7 – найменш вільна.