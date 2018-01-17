У Дніпрі поліцейські затримали шанувальників чужих автомобільних коліс. ВІДЕО

У Дніпрі поліцейські затримали шанувальників чужих автомобільних коліс. ВІДЕО

05:00 17.01.2018

На житловому масиві Придніпровський спільними діями працівників патрульної поліції та Самарського відділення була затримана група осіб, які здійснювали крадіжки автомобільних коліс.

Тієї ночі зловмисники встигли «роззути» дві автівки, які були припарковані поблизу будинків.

«Поліцейські отримали повідомлення, що в одному із дворів спрацювала автомобільна сигналізація. Патрульні, прибувши на місце нікого не виявили, та вирішили обійти прилеглі двори. Саме там біля одної автівки і побачили чоловіка, який на їх оклик кинувся тікати. Затриманим виявився чоловік 1990 року народження, мешканець одного із райцентрів нашої області, який разом зі спільником приїхали до Дніпра на незаконний промисел. В одному іх дворів вони встигли зняти з автівки всі чотири колеса з дисками та погрузити до автомобіля, на якому приїхали. Далі нічні «мисливці» переїхали вже на іншу вулицю де і запримітили другу здобич. Троє коліс зловмисники зняли та заховали неподалік, а одне долучили до тих чотирьох. Саме біля «роззутого» автомобіля і затримали одного із них»,- розповідає в.о. начальника слідчого відділення  Самарського відділення поліції Іван Сокіл.

В ході проведених слідчо-оперативних заходів було встановлено та затримано і його спільника 1979 року народження, мешканця того ж районного центру.

«Обоє чоловіків раніше вже були засуджені,- один на п’ять років позбавлення волі , а інший на три роки з іспитовим строком. Як бачимо, їх це не зупинило. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185  Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Затриманих перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. 13 січня рішенням Самарського суду затриманим обрано міру запобіжного заходу- одному тримання під вартою на 60 діб, іншому у вигляді домашнього арешту»,- додав Іван Сокіл.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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