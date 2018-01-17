У Києві внаслідок ДТП на Солом’янській постраждала дитина. ВІДЕО

Червоно-біла огороджувальна стрічка, фішки та друзки металу… Дві розтрощені машини, а біля них поліцейські щось ретельно записують…поруч – нервуючи ходять люди з саднами та слідами крові… Таку картину можна було побачити у Києві на перехресті Соломянської вулиці та проспекту Повітрофлотського. Ввечері тут сталась жахлива аварія. Зіткнулися два легковики – Мітсубіші та БМВ.

Оператор – М.Шинкар