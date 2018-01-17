Дітям-сиротам даватимуть гроші на житло. ВІДЕО
Дітям-сиротам даватимуть гроші на житло. ВІДЕО
Життя дітей-сиріт зміниться! Президент України видав відповідний Указ. Головний «меседж» Петра Порошенка – посилити захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Перше, що пропонується в документі – поліпшити безпеку дітей. Окреме та досить не просте, як кажуть фахівці, доручення в Указі - розробити і реалізувати закон про житло. Більше дивіться у сюжеті.
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