Дітям-сиротам даватимуть гроші на житло. ВІДЕО

Життя дітей-сиріт зміниться! Президент України видав відповідний Указ. Головний «меседж» Петра Порошенка – посилити захист прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Перше, що пропонується в документі – поліпшити безпеку дітей. Окреме та досить не просте, як кажуть фахівці, доручення в Указі - розробити і реалізувати закон про житло. Більше дивіться у сюжеті.