Людям з ОРДЛО та Криму не вдається отримати докумени в Україні. ВІДЕО

Людям з ОРДЛО та Криму не вдається отримати докумени в Україні. ВІДЕО

09:40 17.01.2018

Медичні довідки, що видають в лікарнях на тимчасово окупованих територіях в Україні не дійсні. А тому і свідоцтво про народження майже неможливо отримати. І довести, що їхня дитина українець, люди з ОРДЛО та Криму можуть лише через суд. Ті нормативні документи, які розробили українські законодавці для врегулювання питання реєстрації новонароджених в ОРДЛО та Криму неефективні. Ба більше, кожен другий має дискримінаційну складову, кажуть експерти. Схожа ситуація і з можливістю зареєструвати смерть людини на тимчасово окупованій території.

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